“Sürdürülebilir ve akıllı bir İK yönetimine odaklanıyoruz”

Dijital çağ, insan kaynakları yönetimini köklü bir şekilde dönüştürmeye devam ediyor. Küresel rekabet ortamında yetenekleri çekmek, geliştirmek ve elde tutmak şirketler için stratejik bir öncelik haline geldi. Deloitte'un "Global Human Capital Trends" raporuna göre, modern iş gücü yönetimi çeşitlilik, esneklik ve sürekli öğrenmeyi merkeze alıyor.

Gallup'un "State of the Global Workplace" raporu, çalışanların yüzde 85'inin işlerinde tam olarak bağlılık hissetmediğini ortaya koyarken bu durum işverenler için yeni stratejiler geliştirme zorunluluğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda BAT Türkiye'nin de yetenek yönetimi stratejileri özellikle genç yeteneklerin iş dünyasından beklentileri doğrultusunda şekilleniyor.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür ve Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, “Yeni nesil çalışanlar için değer yaratmayı, düşüncelerini aktif olarak iş süreçlerine dahil etmeyi ve onlara esnek, katılımcı bir çalışma ortamı sunarak sadece iş hedeflerine ulaşmıyor aynı zamanda çalışan memnuniyetini ve bağlılığını da maksimize ediyoruz” diyor. Güliz Dalaman Yakmacı ile şirketin insan kaynakları stratejilerini ve yeni jenerasyon yetenek yönetimi konusundaki yaklaşımlarını konuştuk.

Yeni teknolojilerin ve dijital araçların yetenek yönetimi ve çalışan deneyiminde oynadığı rol ve İK’nın geleceği üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yeni teknolojiler ve dijital araçlar, öğrenme şekillerini çeşitlendirdi. Dijitalleşme, İK alanında gerek çalışana yaklaşım gerek işe alım gerekse de eğitim süreçlerinde pek çok imkanı barındırıyor. Biz dijitalleşme yolculuğumuza uzun zaman önce başladık ve tüm süreçlerimizde faydalanıyoruz.

BoostTBNC adını verdiğimiz eğitim ve gelişim yolculuğumuzda iş üzerinde öğrenme, departmanlar arası proje grupları, sınıf içi eğitimler, çalışan network grupları ve teknolojinin ve çalışan tercihlerinin değişmesi ile çok önemli bir öğrenme aracı haline gelen online platformlar yer alıyor. BAT’nin dijital öğrenme platformu olan GRID, dijitaldeki tüm eğitim içeriklerine tek bir yerden erişimi mümkün kılıyor. Mevcut İK trendlerinin ve operasyonlarının ötesinde daha sürdürülebilir ve akıllı bir İK yönetimine odaklanıyoruz. Bugün her alana yayılan dijitalleşme ve yapay zekanın çok yakın gelecekte İK’nın vazgeçilmez iki ana enstrümanı olarak karşımıza çıkacağına inanıyoruz.

Yeni jenerasyon yeteneklerin iş dünyasından beklentilerini nasıl değerlendiriyor ve bu beklentilere nasıl yanıt veriyorsunuz?

Yeni jenerasyon teknolojiyle doğan, hızlı ve analitik düşünme yetisine sahip bir kuşak. Değer gördükleri, düşüncelerinin ve yenilikçi fikirlerinin dinlendiği, anlaşıldığı, uygulandığı ve gelecek kaygılarının büyük oranda azalacağı bir ortamda çalışmak istiyorlar.

Her nesle uygun İK uygulamalarımızla çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak en büyük önceliğimiz. Çalışanlarımıza, esnek çalışma saatleri ve esnek yan haklar, hibrit çalışma, katılımcı yönetim anlayışı, dijital ortamda sunulan öğrenim ve yetkinlik gelişimi kaynakları ve birebir koçluk gibi birçok fırsat sunuyoruz. Global Graduate isimli yeni mezunlara veya maksimum 2 yıl tecrübeli adaylara yönelik hızlandırılmış bir yönetici yetiştirme programımız bulunuyor.

Her yıl üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara dünya sahnesinde yarışma fırsatı sunan ve BAT’nin 'Daha İyi Bir Gelecek' hedefiyle gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan Battle of Minds isimli bir yarışma düzenliyoruz. BATTERY isimli bir staj programımızla hem merkez ofisimizdeki finans, insan kaynakları, pazarlama gibi farklı departmanlara hem fabrikamıza hem de saha satış organizasyonumuza üniversite öğrencilerini veya yüksek lisansta okuyan genç yetenekleri katarak BAT’yi yakından tanımalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Geleceğin liderlerini yetiştirmek için ne tür girişimlerde bulunuyorsunuz?

Hayata geçirdiğimiz tüm program ve uygulamalarımızla, yeni yetenekleri ‘Daha İyi Bir Gelecek’ için hazırlamak, gelişimlerine katkı sağlamak ve mentorluk yapmak gibi bir amaca sahibiz. Ekonomiye ve topluma değer katan eğitim programlarımızın başında kariyerinde en iyisi olmayı hedefleyenler için hayata geçirdiğimiz ‘Liderlik Okulu’ programımız yer alıyor.

Büyüme odaklı zihinle yönetme, zihinsel çeviklik ve problem çözme, değişimi yönetme, entegre iş sistemleri ile kültürel dönüşüm konularının ele alındığı program boyunca katılımcılara, BAT Türkiye’nin farklı kategorilerinden sorumlu liderleri eşlik ederken katılımcılar, fikirlerini ve becerilerini 5 farklı modülde BAT Türkiye Liderlik Ekibi’nin de bilgileriyle güçlendiriyor.

"Global arenaya yetenek ihraç ediyoruz"

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede farklı milletlerden ve kültürlerden insanları bünyesinde barındıran büyük bir aile olarak kalmayı hedefliyoruz. Global hedeflerimizde yönetim kurulu kadın üye oranını yüzde 30, bölgesel üst ve orta kademe kadın çalışan sayısını ise yüzde 33 olarak belirledik. Hem globalde hem de bölgemizde belirlenen eşitlik hedeflerine ulaşmada kararlıyız ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedeflerin üzerinde performans gösteriyoruz. Türkiye'den global arenaya yetenek ihraç eder bir konumda bulunuyoruz. 60'tan fazla Türk çalışanımız yurt dışında 15 farklı ülkede görev yapıyor.