Temiz enerjide üs olan Ege, yeşil dönüşümün anahtarı konumunda

Özlem SARSIN

Türkiye’nin sanayi, tarım, turizm ve ticaret alanın­da canlı ve gelişmiş böl­gelerinden biri olan Ege Bölgesi, günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri açı­sından da ülkemizin en popüler merkezi oldu. Temiz enerji po­tansiyeli en yüksek bölgelerin­den biri olan Ege Bölgesi güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal ve bi­yokütle enerji kaynaklarının bir arada olduğu nadir bir bölge ol­masına ilave sanayide yeşil dö­nüşümün de anahtarı konumun­da bulunuyor.

Temiz enerji kullanımı her alanda yaygınlaşıyor

Yenilenebilir enerji sektörü­nün cazibe merkezi olan Ege Böl­gesi, hem kaynaklar hem de kü­melenen sektör bileşenlerinin oluşturduğu sinerji ile gözde bir alan olma özelliği taşıyor. OS­B’ler ve serbest bölgeler, teknolo­ji merkezleri, Ar-Ge merkezleri ve sanayi alanlarının cazibesinin yanı sıra iklimin ve yer altı zen­ginliklerinin sağladığı avantaj­lar, yaşam standartlarının uygun olması bölge halkı tarafından da temiz enerjiye olan talebi artırıyor. Evsel ve endüstriyel kullanımların yanı sıra tarımsal alanlarda da yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hızla gelişi­yor.

Enerjiye artan talep ve itha­lata bağımlı oluşumuz alternatif çözüm yollarının ülkemizde hız­la yol almasını sağladı. Güneş­lenme süresi yüksek olan bölge­de güneş enerjisi sistemleri tale­bi ve arzı hızla ilerledi. Uzmanlar GES’te Ege Bölgesi’nde yaklaşık 1,5 GW’a yakın lisanssız kuru­lum gerçekleştiğini ifade ediyor. Özellikle meskenlerde, elektrikli araçların da hayatımıza girmesi ile güneş enerjisi sistemleri göz­de oldu. Sanayi kuruluşlarımız ise yeşil mutabakat ve maliyetle­ri düşürülmesi kapsamında be­lirledikleri hedefler doğrultu­sunda ihtiyaçlarını temiz enerji kaynaklarından karşılamak için yatırım yapmaya devam ediyor.

Rüzgarda potansiyel büyük

Öte yandan rüzgar enerjisin­de de Ege Bölgesi, gerek kara­da gerekse deniz üstü RES’ler­de büyük bir potansiyele sahip. Uzmanlar RES’te bölgenin yak­laşık 4 GW kurulu güce erişebi­leceğini kaydediyor. Büyük öl­çekli yatırımcıların öncü olduğu RES’leri bugün bölgenin pek çok yöresinde görmek mümkün.

Seracılıkta jeotermal ısıtma kullanımı artıyor

Jeotermal enerji kaynakları açısından da oldukça zengin olan bölgede seracılıkta ve evsel kul­lanımda jeotermal ısıtma kulla­nımı gün geçtikçe yayılıyor. Ma­nisa, Aydın ve Denizli jeotermal açısından zengin illerimiz. Böl­gemizde jeotermal enerjiden elektrik sağlayan santrallerin kurulu gücü ise yaklaşık 1.73 GW civarında.

Potansiyel umut vadediyor

Bölgede temiz enerji yatırımla­rı gün geçtikçe artarken gelecek potansiyeli de umut vadediyor. Yerli ve yabancı yatırımlar hızla artıyor. Yeşil hidrojen gibi yeni teknolojiler bölgede araştırılıyor, üniversiteler ve teknoloji merkez­leri, temiz enerji alanında Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Ege Bölgesi, temiz enerji sektöründe Türkiye’nin lider bölgelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu alandaki yatırımlar bir yan­dan çevresel sürdürülebilirliği artırırken diğer yandan da eko­nomik büyümeye katkı sağlamayı sürdürüyor.