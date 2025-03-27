Temiz enerjide üs olan Ege, yeşil dönüşümün anahtarı konumunda
Temiz enerji potansiyeli en yüksek bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi bugün itibarıyla güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarının bir arada yer aldığı nadir bir yatırım üssü olmasının yanı sıra sanayide yeşil dönüşümün de anahtarı konumunda bulunuyor.
Özlem SARSIN
Türkiye’nin sanayi, tarım, turizm ve ticaret alanında canlı ve gelişmiş bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi, günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri açısından da ülkemizin en popüler merkezi oldu. Temiz enerji potansiyeli en yüksek bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarının bir arada olduğu nadir bir bölge olmasına ilave sanayide yeşil dönüşümün de anahtarı konumunda bulunuyor.
Temiz enerji kullanımı her alanda yaygınlaşıyor
Yenilenebilir enerji sektörünün cazibe merkezi olan Ege Bölgesi, hem kaynaklar hem de kümelenen sektör bileşenlerinin oluşturduğu sinerji ile gözde bir alan olma özelliği taşıyor. OSB’ler ve serbest bölgeler, teknoloji merkezleri, Ar-Ge merkezleri ve sanayi alanlarının cazibesinin yanı sıra iklimin ve yer altı zenginliklerinin sağladığı avantajlar, yaşam standartlarının uygun olması bölge halkı tarafından da temiz enerjiye olan talebi artırıyor. Evsel ve endüstriyel kullanımların yanı sıra tarımsal alanlarda da yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hızla gelişiyor.
Enerjiye artan talep ve ithalata bağımlı oluşumuz alternatif çözüm yollarının ülkemizde hızla yol almasını sağladı. Güneşlenme süresi yüksek olan bölgede güneş enerjisi sistemleri talebi ve arzı hızla ilerledi. Uzmanlar GES’te Ege Bölgesi’nde yaklaşık 1,5 GW’a yakın lisanssız kurulum gerçekleştiğini ifade ediyor. Özellikle meskenlerde, elektrikli araçların da hayatımıza girmesi ile güneş enerjisi sistemleri gözde oldu. Sanayi kuruluşlarımız ise yeşil mutabakat ve maliyetleri düşürülmesi kapsamında belirledikleri hedefler doğrultusunda ihtiyaçlarını temiz enerji kaynaklarından karşılamak için yatırım yapmaya devam ediyor.
Rüzgarda potansiyel büyük
Öte yandan rüzgar enerjisinde de Ege Bölgesi, gerek karada gerekse deniz üstü RES’lerde büyük bir potansiyele sahip. Uzmanlar RES’te bölgenin yaklaşık 4 GW kurulu güce erişebileceğini kaydediyor. Büyük ölçekli yatırımcıların öncü olduğu RES’leri bugün bölgenin pek çok yöresinde görmek mümkün.
Seracılıkta jeotermal ısıtma kullanımı artıyor
Jeotermal enerji kaynakları açısından da oldukça zengin olan bölgede seracılıkta ve evsel kullanımda jeotermal ısıtma kullanımı gün geçtikçe yayılıyor. Manisa, Aydın ve Denizli jeotermal açısından zengin illerimiz. Bölgemizde jeotermal enerjiden elektrik sağlayan santrallerin kurulu gücü ise yaklaşık 1.73 GW civarında.
Potansiyel umut vadediyor
Bölgede temiz enerji yatırımları gün geçtikçe artarken gelecek potansiyeli de umut vadediyor. Yerli ve yabancı yatırımlar hızla artıyor. Yeşil hidrojen gibi yeni teknolojiler bölgede araştırılıyor, üniversiteler ve teknoloji merkezleri, temiz enerji alanında Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Ege Bölgesi, temiz enerji sektöründe Türkiye’nin lider bölgelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu alandaki yatırımlar bir yandan çevresel sürdürülebilirliği artırırken diğer yandan da ekonomik büyümeye katkı sağlamayı sürdürüyor.