  1. Dünya Gazetesi
  2. Sürdürülebilir Dünya
  3. Temiz enerjide üs olan Ege, yeşil dönüşümün anahtarı konumunda
Takip Et

Temiz enerjide üs olan Ege, yeşil dönüşümün anahtarı konumunda

Temiz enerji potansiyeli en yüksek bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi bugün itibarıyla güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarının bir arada yer aldığı nadir bir yatırım üssü olmasının yanı sıra sanayide yeşil dönüşümün de anahtarı konumunda bulunuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Özlem SARSIN

Türkiye’nin sanayi, tarım, turizm ve ticaret alanın­da canlı ve gelişmiş böl­gelerinden biri olan Ege Bölgesi, günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri açı­sından da ülkemizin en popüler merkezi oldu. Temiz enerji po­tansiyeli en yüksek bölgelerin­den biri olan Ege Bölgesi güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal ve bi­yokütle enerji kaynaklarının bir arada olduğu nadir bir bölge ol­masına ilave sanayide yeşil dö­nüşümün de anahtarı konumun­da bulunuyor.

Temiz enerji kullanımı her alanda yaygınlaşıyor

Yenilenebilir enerji sektörü­nün cazibe merkezi olan Ege Böl­gesi, hem kaynaklar hem de kü­melenen sektör bileşenlerinin oluşturduğu sinerji ile gözde bir alan olma özelliği taşıyor. OS­B’ler ve serbest bölgeler, teknolo­ji merkezleri, Ar-Ge merkezleri ve sanayi alanlarının cazibesinin yanı sıra iklimin ve yer altı zen­ginliklerinin sağladığı avantaj­lar, yaşam standartlarının uygun olması bölge halkı tarafından da temiz enerjiye olan talebi artırıyor. Evsel ve endüstriyel kullanımların yanı sıra tarımsal alanlarda da yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hızla gelişi­yor.

Enerjiye artan talep ve itha­lata bağımlı oluşumuz alternatif çözüm yollarının ülkemizde hız­la yol almasını sağladı. Güneş­lenme süresi yüksek olan bölge­de güneş enerjisi sistemleri tale­bi ve arzı hızla ilerledi. Uzmanlar GES’te Ege Bölgesi’nde yaklaşık 1,5 GW’a yakın lisanssız kuru­lum gerçekleştiğini ifade ediyor. Özellikle meskenlerde, elektrikli araçların da hayatımıza girmesi ile güneş enerjisi sistemleri göz­de oldu. Sanayi kuruluşlarımız ise yeşil mutabakat ve maliyetle­ri düşürülmesi kapsamında be­lirledikleri hedefler doğrultu­sunda ihtiyaçlarını temiz enerji kaynaklarından karşılamak için yatırım yapmaya devam ediyor.

Rüzgarda potansiyel büyük

Öte yandan rüzgar enerjisin­de de Ege Bölgesi, gerek kara­da gerekse deniz üstü RES’ler­de büyük bir potansiyele sahip. Uzmanlar RES’te bölgenin yak­laşık 4 GW kurulu güce erişebi­leceğini kaydediyor. Büyük öl­çekli yatırımcıların öncü olduğu RES’leri bugün bölgenin pek çok yöresinde görmek mümkün.

Seracılıkta jeotermal ısıtma kullanımı artıyor

Jeotermal enerji kaynakları açısından da oldukça zengin olan bölgede seracılıkta ve evsel kul­lanımda jeotermal ısıtma kulla­nımı gün geçtikçe yayılıyor. Ma­nisa, Aydın ve Denizli jeotermal açısından zengin illerimiz. Böl­gemizde jeotermal enerjiden elektrik sağlayan santrallerin kurulu gücü ise yaklaşık 1.73 GW civarında.

Potansiyel umut vadediyor

Bölgede temiz enerji yatırımla­rı gün geçtikçe artarken gelecek potansiyeli de umut vadediyor. Yerli ve yabancı yatırımlar hızla artıyor. Yeşil hidrojen gibi yeni teknolojiler bölgede araştırılıyor, üniversiteler ve teknoloji merkez­leri, temiz enerji alanında Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Ege Bölgesi, temiz enerji sektöründe Türkiye’nin lider bölgelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu alandaki yatırımlar bir yan­dan çevresel sürdürülebilirliği artırırken diğer yandan da eko­nomik büyümeye katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL