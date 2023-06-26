Yenilenebilir enerjide en fazla başvuru İç Anadolu’dan geldi

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) verilerinden alınan bilgilere göre, rüzgâr enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi (RES) ve güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim (GES) başvuruları kapsamında bugüne kadar 277 bin 973,36 megavat elektriksel kurulu güç (MWm) ve 75 bin 354,95 megavatsaat (MWh) batarya kapasitesi olmak üzere, toplam 5 bin 34 başvuru yapıldı.

Başvurulardan 155 bin 325,12 MWm kurulu gücünde 3 bin 351'si güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim, 122 bin 648,24 MWm kurulu gücündeki 1683 başvurunun ise rüzgâr enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi için yapıldı. Yapılan başvurularda kurulu güç toplamda 277 bin 973,36 MWm oldu.

Öte yandan 22 Haziran 2023’te verilen 29 ön lisansın 9’unun RES projesi, 20’sinin ise GES projesi olduğu öğrenildi. Depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılan başvurulardan 17 bin 346,99 MWm kurulu gücündeki 260 projeye ön lisans verilirken, verilen ön lisansların 8 bin 366,48 MWm kurulu gücündeki 116'sı RES projesi, 8 bin 980,51 MWm kurulu gücündeki 144'ü ise GES projesi olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz 2’nci sırada yer aldı Bölgelerdeki ön lisans başvuruları kapsamında, depolamalı rüzgâr ve güneş enerjisinde İç Anadolu Bölgesi 76 bin 502,64 MWm kurulu gücünde 1190 başvuru ile ilk sırada yer alırken bunu 47 bin 894,40 MWm kurulu gücünde 979 başvuruyla Akdeniz Bölgesi ve 52 bin 869,09 MWm kurulu gücünde 786 başvuruyla Marmara Bölgesi takip etti.