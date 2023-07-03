Yeşil dönüşüm deniz taşımacılığı farkındalığını artırdı

Başak Nur GÖKÇAM

Deniz taşımacılığı, çevreye olan etkileri sebebiyle kapsamlı bir şekilde ele alınması gereken konuların başında geliyor. Bunun başlıca nedeni, taşımacılık esnasında fosil yakıtlarla çalışan gemilerin kullanımı ve sonucunda havaya salınan kirletici emisyonlar.

Bunun yanı sıra deniz taşımacılığı deniz yaşamı üzerinde de olumsuz etkilere sahip. Ve denizdeki bu hareketlilik, deniz ekosistemine zarar vererek, balık göç rotalarını etkiliyor.

“Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için atılan her adımın sorumluluğunun alınması gerektiğine dikkat çeken Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Koray Çıtak, “Son yıllarda deniz taşımacılığında çevresel sürdürülebilirlik alanında giderek yükselen farkındalık, bizim de önceliğimiz ve odak noktamız haline geldi.

Biz de tüm faaliyetlerimize bu sorumluluk ve bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Globelink Ünimar Korusu ve faaliyette olan Deniz Temizleme Aracı gibi projelerimizi bu kapsamda değerlendirebiliriz.

Bundan sonraki dönemde de benzeri çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız” dedi. Deniz temizliği çalışmalarına önem veren Globelink Ünimar, Şile Belediyesi ile iş birliği yaparak deniz yüzeyi temizleme araçlarını suyla buluşturdu. Projeye ilişkin bilgi veren Koray Çıtak, “Bir süredir deniz temizliğine ilişkin bir proje oluşturmayı amaçlıyorduk.

Fizibilite çalışmalarımız sonucunda en uygun bölgelerden birinin Şile olabileceği sonucuna vardık. Şile Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonrası hızlı aksiyonların ardından nisan ayı itibarıyla deniz yüzeyi temizleme araçlarımızı suyla buluşturduk.

Araçlarımız etkinlikler ve festivaller için de kullanılan Şile Limanı’nda ve aktif turizm bölgesi olan Ağva oteller bölgesinde denizlerimizin temizlenmesine katkı sağlıyor. Tabi bu süreçte Şile Belediyesi’nin sağladığı değerli operasyonel desteği de atlamamak gerekiyor” diye konuştu.

Yeşil lojistik çalışmaları yaygınlaştı

Deniz taşımacılığında çevre bilinci farkındalığına ilişkin değerlendirmede bulunan Çıtak, yeşil dönüşümün etkisiyle dünya genelinde yeşil lojistik çalışmalarının yaygınlaştığını belirtti.

Denizleri karbondan arındırma hedeflerine yönelik çözüm sunan projelerin, sektörün gelişimi açısından da değerli olduğuna vurgu yapan Çıtak, “Bu farkındalıkla beraber başta sektörümüz olmak üzere tüm iş dünyasını benzeri adımları atma noktasında teşvik etmeyi umuyoruz” dedi.

Globelink Ünimar olarak eğitime verdikleri önemi vurgulayan Koray Çıtak şöyle devam etti: “Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda meslek liselerinde okuyan kız öğrencilerin eğitimine destek sağlamak amacıyla Globelink Ünimar Burs Fonu’nu oluşturduk. Özellikle kız çocuklarımızın eğitimine ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Kız çocuklarının eğitimine verilen önemin, ülkemizde geçmişe oranla daha iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Çıtak, "Hâlâ üzerine düşülmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda verilecek her desteğin ülkemizin kalkınmasına da ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Erkek ve kız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasının, içinde bulunduğumuz modern çağda zorunluluk olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizle tanınmak istiyoruz

Globelink Ünimar olarak hizmetlerin kapsamını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerin sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Koray Çıtak şirketin hedeflerini şu şekilde anlattı: “Faaliyetlerimizi yalnızca deniz lojistiğinde değil aynı zamanda uluslararası kara ve hava nakliyesi tarafında da arttırarak entegre lojistik çözümler ile müşterilerimize uçtan uca hizmet sunma konusunda devam ettiriyoruz.

Bununla birlikte Türkiye genelinde ofis sayımızı ve iş hacimlerimizi daha da arttırarak müşterilerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Tabi amaçlarımız doğrultusunda çevre, eğitim ve kadın istihdamı gibi konularda önemli işlere imza atacağız. Uzun vadede ise ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülebilirlik faaliyetleriyle tanınan ve bu konuda örnek olan, öncü bir marka haline gelmek istiyoruz.”