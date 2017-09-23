﻿Girişimciler için biçilmiş kaftan sanal ofis!

23 Eylül 2017

Selenay YAĞCI

Teknoloji sayesinde iş insanları her zaman ulaşılabilir ve her yerden çalışabilir hale geldi. Bu yeni durum da kendi ihtiyaçlarını doğurdu ya da kendi avantajlarını yarattı. İş dünyasında önce hazır ofis kavramlarıyla tanıştık. Bu hazır ofisler otel odası gibi hizmet veriyor, ofisle ilgili hiç birşeyi dert etmenize gerek kalmıyor. Sonra paylaşımlı ofislerle hayatımıza girdi. Bu paylaşımlı ofislerde de ihtiyacınız olduğunda kullandığınız, mülkiyetine rezervasyon yaparak sahip olduğunuz ve kullandığınız kadar kira ödediğiniz çeşitli odalar... Şimdiler de ise en popüleri sanal ofis...

Peki nedir bu sanal ofis? Aslında en basit anlamıyla resmi işlemler için ihtiyacınız olan adres. Sanal ofis hizmeti veren yerleri, kendi adresiniz olarak gösteriyorsunuz. Tüm resmi işlemler için kullanabiliyorsunuz. Telefonlarınız şirket isminizle karşılanırken, evrak ve kargolarınız adınıza teslim alınıyor. Sanal ofisler özellikle freelance çalışanların tercihi. Ancak girişimciler için ilk yıllarda masraflardan kısmanın hayati önem taşıdığını göz önünde bulundurursak, sanal ofisler onlar için biçilmiş kaftan... İş kurmak isteyen, işlerini dışarıdan, ofisten bağımsız halledenler, İstanbul ve Ankara'da gittikçe yaygınlaşan sanal ofis avantajlarından yararlanabilir. Özellikle İstanbul gibi ofis kiralarının ateş pahası olduğu şehirlerde hayat kurtaran bu sanal ofislere, yakından bakalım.

1- Workington

Workington'un Ankara, İzmir ve İstanbul’da on iki farklı noktada hizmet veriyor. Sanal ofis hizmeti satın alanlar, Workinton’un tüm şubelerindeki coworking alanlarından, üyeliğiniz kapsamına göre beş saatten, sınırsız kullanıma kadar faydalanabiliyorsunuz. İki saatten sekiz saate kadar toplantılarını da tüm şubeler arasından seçtiği toplantı odasında ekstra ücret ödemeden organize edebiliyor. Workington'un 4 çeşit sanal ofis paketi var. Sanal ofis paketlerinden başlangıç olanında sadece şirket adresi ve evrak teslim alınmasını kapsarken, Premium Plus paketi telefonların cevaplanması ve s coworking alanlarından sınırsız faydalanma ve toplantı odalarını sekiz saat kullanma haklarını da içeriyor. Bu paketler 210 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

2- Kolektif House

Kendisi de bir girişim olarak yola başlayan şimdi ise bilinen saygın bir ofis hizmeti olan Kolektif House, İstanbul'da Şişhane ve Levent olmak üzere iki ayrı adreste bulunuyor. Sanal ofis için tek bir paketi yer alan Kolektif House, resmi şirket adresi gösterme, kargoların alınması ve saklanması, ortak alan ve toplantı odası kullanımı ve sekreterlik hizmeti sunuyor. Kolektif House'un sanal ofis hizmetleri 190 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

3- Kamara

2010 yılında Studio Off ices adıyla kurulan ve iki yıl önce marka kimliğini yenileyen Kamara, sanal, hazır ve paylaşımlı ofis alanlarıyla İstanbul odaklı büyümesini sürdürüyor. İstanbul’da yer alan 6 farklı noktada 5 bin 100 metrekare ofis alanıyla hizmet veren Kamara, bitcoin ile de ödeme alıyor. 89 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken sanal ofis üyeliğinde ise telefonların karşılanmasından kargoların alınması ve saklanmasına, ihtiyaç halinde toplantı odası ya da ofis odası kullanımından faks numarasına kadar birçok şey yer alıyor.