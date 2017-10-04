Kamu hizmetlerinde 'akıllı'laşma dönemi

04 Ekim 2017

Hilal SARI

25 yıldır Alman kurumsal uygulama devinde farklı görevlerde bulunmuş olan almış olan SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstrilerden Sorumlu Genel Müdür Danny Van Heck, dijitalleşme sayesinde artık aygıtların ve evlerin ötesinde kamu hizmetlerinin ve hükümetlerin de akıllılaştığına vurgu yapıyor.

Hiper bağlı ağlar dünyasında kurum, insan ve nesne bağlı

"Katlanan bir hızla dijital ve hiper bağlı ağlar dünyası", Denny van Heck dijitalleşmeyle geldiğimiz çağı bu ifadeyle tanımlıyor. Van Heck'in ifadeleriyle "Kurumların, insanların ve nesnelerin çok daha bağlantılı olduğu, birbiriyle veri paylaştığı ve her seferinde faaliyet yapış şeklimizin değiştiği bir dünya dijital".

Taksi şöförlerinin görüntülü arayıp sizi tanıdığı bir çağ

Bankacılık olsun, ilaç olsun, kurumların ve insanlarının birbirine bağlı olduğunu belirten SAP'ın EMEA Bölgesinden sorumlu yöneticisi Van Heck, "Artık havaalanından otelime Uber'le gidiyorum. Birkaç yıl öncesine kadar taksi sırasına girip bekliyorduk.

Son Uber yolculuğumda şöför beni tanıyabilmek için görüntülü arama yaptı! İnanabiliyor musunuz? Ayrıca faturamı cep telefonumdan alıp masrafımı şirkete iletebildim. Hiper bağlılıktan kastettiğimiz bu" değerlendirmesini yaptı.

Sağlık hizmeti artık hastaneden ibaret değil

Artık hastanelerin tedarik zincirlerinin optimize edilmesinin sadece tek tarafl ı bir yatırım konusu olmadığını belirten van Heck, "Hiperbağlı dünyada işler böyle değil. Artık fitbit gibi aletler var. Doktorlar big data ile DNA örneklerini koca bir veritabanında karşılaştırarak inceleyebiliyor. Anonim hasta verileri sayesinde daha ucuza daha iyi bir sağlık hizmeti verebiliyorsunuz" diye aktarıyor.

Trafikten sağlık hizmetlerine değişmeyen alan kalmayacak

Dijitalleşmenin konaklama sektöründen toplu taşımaya, bankacılıktan perakendeye, özellikle de sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamusal hizmetleri çok değiştirdiğine değinen Denny van Heck artık herşeyin yazılıma dönüştüğünü söylüyor ve "Olay artık hardware değil, şimdi herşey yazılım" diyor. Trafik ışıklarının akıllı şehir çözümleri sayesinde trafiğin yoğunluğuna göre yanıp söndüğünü belirten Van Heck, "Sıkışan kavşaklarda yol açılana kadar iki tarafa da kırmızı yanmasını öğreniyor sistem machine learning teknolojisiyle ve verdiğiniz kamusal hizmetler dijitalleşme ile smart hale geliyor" diyor. SAP bu dönüşümde sigortadan bankacılığa, perakendeden, petrol ve gaza, kamu hizmetlerinden münferit sektörlere 25 farklı sektöre destek veriyor.

Akıllı şehirlerde gerçek zamanlı toplu ulaşım bilgisi

Nanjing şehri karayolu ağında yaklaşık 10.000 taksi, 7.000 otobüs ve 1 milyon özel araba var. Bu denli büyük trafik hacmiyle başa çıkmak için Nanjing, şehir genelindeki ulaşım sistemlerinin durumuyla ilgili sürekli olarak veri akışı almak için sensörlerin ve radyo frekans tanımlama (RFID) çiplerinin kullanımını içeren yeni nesil akıllı trafik sistemi geliştirdi. Şehir, trafik hareket modellerini gerçek zamanlı olarak analiz etmek için SAP IoT ve SAP HANA'yı kullanıyor. Şehirde yılda toplam 20 milyardan fazla sensör verisi üretiliyor. Bu veriler, bireylerin seyahat davranışları, ücretler, yol koşulları ve alan erişilebilirliği gibi diğer verilerle birleştiriliyor. Gelişmiş analitik algoritmalar kullanan akıllı trafik analizi kentin veriyi anlamlandırmasına yardımcı oluyor. Tüm bilgiler, kent genelinde mevcut trafik koşullarının detaylı bir görünümünü veren bir dijital haritanın yanı sıra geleceği tahmin etme ve planlama için öneri sunma becerisine de sahip. Bu uygulamalar sayesinde Nanjing'de yaşayanlar gerçek zamanlı olarak şehirdeki trafik durumu ile ilgili bilgi sahibi olup farklı ulaşım alternatifl erini seçebiliyorlar.

Sektörler arası çizgiler bulanıklaşıyor

Dijitalleşmenin bir başka sonucunun ise sektörlerin arasındaki keskin çizgilerin bulanıklaşması olduğunu söylüyor SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstrilerden Sorumlu Genel Müdür Danny Van Heck. Turkcell'in eskiden telekomünikasyon şirketiyken şimdi artık bir perakendeci de olduğunu örnek olarak gösteren Van Heck, "Postane hizmetleri de eskiden kamusal bir hizmetken şimdi sosyal bir ekonomik faliyete dönüştü ve artık yerel posta hizmetleri Fedex gibi devlerle rekabet etmek zorunda" diye konuştu.

Sağlık sektörü düşünüldüğünde bunun sigorta sektörüyle ve akademik araştırmalar kısmıyla bağlantılı olduğunu, ilaç üreticilerinin ve kamu hizmetlerinin de hiper bağlı sektörler olduğunu aktarıyor.

Apple'ın bankacılığa girmek istediği, Amazon'un online alışveriş platformuyken artık bulut hizmet sağlayıcısı da olduğu, Carrefour gibi zincir marketlerin Belçika'da ve bazı ülkelerde kredi kartı sunarak bankacılık çizgilerine girdiğini, Tesla'nın araba üreticisiyle enerji inovasyonları yaptığını vurgulayan Van Heck, "Artık sektörler arasındaki çizgiler dikey değil. Birbirlerine geçiyor ve sınırlar bulanıklaşıyor" diye konuştu.