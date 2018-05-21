Mobil uygulamaların 'sultanı' imsakiye!

21 Mayıs 2018

SELENAY YAĞCI

Ramazan ayı, mobil uygulama marketlerini de hareketlendirdi.

Ramazan aylarının en önemli unsurlarından biri olan imsakiyeler, akıllı telefonlardaki yerini aldı.

Ramazan ayında en ihtiyaç duyulan uygulamaların başında namaz vakitlerini gösteren uygulamalar geliyor. Uygulama marketlerinin Arama kısmına 'Ramazan' yazdığınızda karşılaştığınız ilk uygulamalar imsakiye, yani iftar ve sahur vakitlerini gösteren uygulamalar oluyor.

Sayıları bini bulan çeşitli imsakiye uygulamaları ramazan ayının en popüler uygulamaları arasında yer alıyor.

Bu hafta Ramazan ayı sebebiyle Google Play Store ve Apple stordaki uygulamaları inceledim ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz uygulamalara yer verdim.

Dini uygulamaların dışında normal zamanlarda kullanılan ancak ramazanda daha fazla ihtiyaç duyulacak uygulamaları da ekledim.

İmsakiye Pro

Bu uygulama kullanıcılara, iftar ve sahur vakitlerini bulundukları şehre göre göstermekle kalmayıp vakitleri hatırlatıyor. İmsakiye Pro, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Namaz vakti

Sahur ve iftar saatlerini görmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geliştirdiği Namaz Vakti uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamada bulunduğunuz konuma ait namaz vakitlerini öğrenebiliyorsunuz. İftar ve sahur vakitlerini kolayca takip edebileceğiniz uygulamada ayrıca yakınınızda bulunan camileri de harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Dini günler ve geceler hakkında bilgiler de sunan Namaz Vakti uygulaması ücretsiz indirilebiliyor. MUSLİM PRO

Son yıllarda en çok dikkat çeken uygulamalar arasında bulunan Muslim Pro, kullanıcıların Ramazan ayında ihtiyaç duyabileceği neredeyse tüm bilgileri sunuyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, namaz kılanlar için kıble yönünü de gösteriyor.

Reztoran

Ailenizle veya arkadaşlarınızla iftar planı yapıyorsanız, Reztoran uygulamasını denemelisiniz. İftar zamanlarında oldukça yoğun olan restoranlarda rezervasyon yaptırmak için büyük kolaylık sağlayabilir. Uygulama restoranlardaki yer durumu ve fiyatlar hakkında da sizlere bilgilendirme sağlıyor.

30 day fitmess challenge

Ramazan ayında kilo almaktan endişeleniyorsanız, 30 Day Fitness Challenge uygulamasıyla formunuzu koruyabilmeniz mümkün. Profesyonel antrenörler tarafından hazırlanan programa uyarak 30 gün boyunca aldığınız kalorilerinizi yakabilirsiniz.

Ramazan rehberi

Yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan Rehberi uygulamasında, Ramazan ayı ve oruç ile ilgili merak ettiklerinizi güvenilir kaynaktan öğrenebilme imkanı sunuluyor. Bunun yanında hutbeler, vaazlar, makaleler, teravih ve bayram namazı gibi konularda da birçok faydalı bilgi sunuluyor.

Eatto

Eatto uygulaması, hem yemek tarifleri hem de alışveriş listeleri konusunda sizlere kolaylık sağlıyor. Ne yemek yapacağınıza karar veremediğiniz zamanlarda imdadınıza koşan Eatto uygulaması ile, hem kendi alışveriş listelerinizi oluşturabilir hem de sistem tarafından üretilen listelere göz atabiliyorsunuz.

İftara ne kadar kaldı?

İftar vakitlerini T.C Diyanet İşleri Başkanlığı vakitlerini baz alarak kullanan İftara Ne Kadar Kaldı? uygulaması, bulunduğunuz yerde iftara ne kadar kaldığını sizlere bildiriyor. Diğer uygulamalardan farklı olarak indirsipiniz takdirde internet gereksinimine ihtiyaç duymaması da uygulamayı oldukça kullanışlı kılan bir diğer etkenlerden biri.

Akıllı zikirmatik

Bir yüzüğü parmağınıza takar gibi taktığınız ve çektiğiniz zikirleri saydığınız matiğin uygulama versiyonunu da Google Play Store’da bulmak mümkün. Başına akıllı ekini alaran ürünü kolaylıkla indirebilirken internetsiz de çalıştırabiliyorsunuz.