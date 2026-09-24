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Deprem tatbikatı sırasında depreme yakalandılar

Diyarbakır'da düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler ve protokol üyeleri deprem simülasyonuna katıldı. AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın "Depremi başlatıyoruz" sözleriyle başlayan tatbikattan yaklaşık 25 dakika sonra Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde gerçek bir deprem meydana geldi. Sarsıntının hissedildiği Diyarbakır'da olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Diyarbakır'da 24 Eylül 2026'da gerçekleştirilen "Dicle'den Akan Bilim Şenliği", dikkat çekici bir tesadüfe sahne oldu. Depreme hazırlık amacıyla düzenlenen simülasyonda katılımcılar çök-kapan hareketini uyguladı. Tatbikatın ardından bölgede gerçek bir deprem meydana geldi.

Bilim şenliğinde deprem tatbikatı düzenlendi

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen etkinlik, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yenişehir Parkı'nda düzenlendi.

"Dicle'den Akan Bilim Şenliği" kapsamında çeşitli atölye etkinliklerinin yanı sıra deprem simülasyonu da gerçekleştirildi.

Tatbikata öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da katıldı.

AFAD İl Müdürü "Depremi başlatıyoruz" dedi

Deprem simülasyonu sırasında AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, "Depremi başlatıyoruz" diyerek tatbikatı başlattı.

Katılımcılar, simülasyon sırasında çök-kapan hareketini uygulayarak deprem anında yapılması gerekenleri deneyimledi.

Ancak tatbikattan yaklaşık 25 dakika sonra bölgede gerçek bir deprem meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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