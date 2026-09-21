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Ayder balında rekolte yarıya düştü: Kilosu 8 bin liradan satılıyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bu yıl olumsuz hava koşulları bal üretimini vurdu. Yaklaşık 3 ton beklenen rekolte 1,5 ton seviyesinde kalırken, coğrafi işaretli Ayder balının kilogram fiyatı markasına göre 5 bin ila 8 bin liraya ulaştı. Üreticiler, yoğun talep nedeniyle balın her sezon tükendiğini belirtirken, fiyatların 1 Ekim’den sonra yeniden değişeceğini açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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