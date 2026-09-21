Ayder balında rekolte yarıya düştü: Kilosu 8 bin liradan satılıyor
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bu yıl olumsuz hava koşulları bal üretimini vurdu. Yaklaşık 3 ton beklenen rekolte 1,5 ton seviyesinde kalırken, coğrafi işaretli Ayder balının kilogram fiyatı markasına göre 5 bin ila 8 bin liraya ulaştı. Üreticiler, yoğun talep nedeniyle balın her sezon tükendiğini belirtirken, fiyatların 1 Ekim’den sonra yeniden değişeceğini açıkladı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA