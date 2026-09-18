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Pakistan'da cuma namazında bombalı saldırı: 15 ölü, 50'den fazla yaralı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınında cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilirken, bilanço ağırlaşıyor.

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Bölge Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Şah, saldırının ardından hastaneye 15 kişinin cansız bedeninin getirildiğini açıkladı. Aralarında polislerin de bulunduğu 50'den fazla kişi yaralandı.

Polis, saldırının cuma namazı sırasında meydana geldiğini ve patlama nedeniyle caminin dışında çukur oluştuğunu bildirdi.

Kurtarma ekipleri ise caminin dış cephesinde ciddi hasar meydana geldiğini ve bir duvarın çöktüğünü belirtti.

Saldırının ardından polis merkezi çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildi. Kohat-Hangu yolu da trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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