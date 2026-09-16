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Karadeniz'de ağlar doldu taştı: Tanesi 100 liradan tezgaha indi

Yeni av sezonuyla birlikte Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor. Balıkçılar dolu ağlarla kıyıya dönerken 600-700 gramlık palamutların tanesi 100 liradan, daha küçükleri ise 50 liradan satışa sunuluyor.

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1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek yeni av sezonuna başlayan Karadenizli balıkçılar, denizden bereketli dönüyor. Sezonun açılmasıyla ağlarını denize bırakan balıkçıların yüzünü özellikle palamut bolluğu güldürdü.

Karadeniz'de ava çıkan tekneler, bol miktarda palamutla kıyıya dönerken istavrit ve mezgit avında da hareketlilik yaşanıyor.

Balıkçılar sezondan memnun

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Sezen Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük beklentilerle başladıkları yeni av sezonunun şu ana kadar olumlu geçtiğini söyledi.

Palamut bolluğunun kendilerini sevindirdiğini belirten Ceylan, "Sezonun böyle olacağını anlamıştık. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

İstavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığını aktaran Ceylan, "Havalar soğudukça avlanan balık miktarının daha artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Palamudun tanesi 100 liradan satılıyor

Tezgahlarda yerini alan ortalama 600-700 gramlık palamutların tanesi 100 liradan satışa sunulurken, daha küçük palamutlar ise 50 liradan alıcı buluyor.

Vatandaşların balığa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ceylan, sezonun bereketli şekilde devam ettiğini belirtti.

Bolluğun iki ay daha sürmesi bekleniyor

Balıkçı Mustafa Memiş de yeni sezonun verimli başladığını belirterek, "Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle palamut sürüleri kıyılara akın etti." dedi. Memiş, Karadeniz'deki palamut bolluğunun en az iki ay daha devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Bolu'da palamut ve hamsiye yoğun ilgi: Tezgahlarda metrelerce kuyruk oluştuBolu'da palamut ve hamsiye yoğun ilgi: Tezgahlarda metrelerce kuyruk oluştuGündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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