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Maltepe'de kiracı dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürürken olay yerindeki bir avukatı da yaraladı. Saldırının ardından polis ve sağlık ekiplerine ateş açmayı sürdüren şüpheli, özel harekât polislerinin müdahalesiyle sağ yakalandı.

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İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kiracı Mehmet T. (63), ev sahibi Osman A. (61) ile eşi Nursen A.’yı (61) silahla öldürdü, olay yerindeki avukat Emir Ali S.’yi ise yaraladı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan şüpheli, özel harekât polislerinin müdahalesiyle sağ yakalandı. Yaralı avukat hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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