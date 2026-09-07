Gazeteci canlı yayında İsrail füzesinin hedefi oldu

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İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları devam ederken bir gazeteci daha saldırıların hedefi oldu. Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayında İsrail’in Nebatiye kenti çevresine düzenlediği hava saldırısının hedefi oldu.

Saldırı anı anbean kayıt altına alınırken patlamanın ardından yayın kesildi. Saldırıda yaralanan Shabib, hastaneye kaldırıldı.