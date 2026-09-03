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Bağlarda hasat başladı: Tarlada 20 TL, markette 80 TL’ye kadar çıkıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sofralık tüketimin yanı sıra pekmez, pestil ve kuru üzüm yapımında kullanılan “hatun parmağı” ve “Antep karası” üzümünde hasat başladı. Dönüm başına ortalama 3 ton ürün alınan bağlarda üzümün kilogramı tarlada 20 TL’den satılırken, markette fiyatı 60 ila 80 TL arasında değişiyor. Hasadın yaklaşık bir ay daha sürmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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