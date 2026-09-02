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Marmara'da kayıp 10 mürettebat için telsizden yardım çağrısı yapıldı

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından battığı tahmin edilen "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemideki 10 mürettebat için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türk Radyo aracılığıyla bölgeden geçen tüm gemilere acil çağrı yaparak olası bulguların bildirilmesini istedi. Sahil Güvenlik unsurları ve helikopterin de katıldığı operasyon hava ve denizden devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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