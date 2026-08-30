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KKTC’de Üstel başkanlığında kriz masası toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Kriz Masası toplandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında batan gemideki yolcu ve mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanı Üstel, gemi kazasının ardından Kriz Masası’nı topladı.

Toplantıda devam eden arama-kurtarma çalışmaları, kayıpların durumu, yaralıların tedavi süreçleri ile sahadaki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldı.

Başbakanın başkanlık ettiği Kriz Masası toplantısına Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı.

"Devletimizin bütün kurumları tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır"

Başbakan Üstel, "Şu anda tek önceliğimiz insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz" dedi.

Kriz Masası, sahadan gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını kesintisiz sürdürecek, kesinleşen bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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