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Yıllardır beklediği dev proje su tutmaya başladı: 98 bin dekar araziye can suyu

Yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırımla Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde hayata geçirilen Ünlendi Barajı’nda su seviyesi yükseliyor. Yaklaşık 100 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip barajın tamamen dolmasıyla Iğdır Ovası’ndaki 98 bin 620 dekar tarım arazisinin sulanması, kent merkezi ile çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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