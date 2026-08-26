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Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı: 17 dakika sonra yaşananlar kamerada

Yalova’da hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sanatçının düştüğü belirtilen saatten yaklaşık 17 dakika sonra polislerin binaya geldiği, Tuğyan Ülkem Gülter’in ise panik içinde “Annem iyi değil mi?” diye sorduğu görülüyor.

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“Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un Yalova’nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler dosyaya girdi. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olaydan sonraki dakikalarda yaşanan hareketliliği ve paniği gözler önüne serdi.

İddianamede Güllü’nün düşme saati 01.26.32 olarak belirtilirken, yeni görüntülerde saat 01.43 sıralarında polis ekiplerinin binaya giriş yaptığı görülüyor. Böylece görüntülerdeki hareketliliğin düşmeden yaklaşık 17 dakika sonrasına ait olduğu belirtiliyor.

Tuğyan Ülkem Gülter’in sözleri kameraya yansıdı

Güvenlik kamerası kayıtlarında binanın girişinde polis ekipleri ve vatandaşların toplandığı, bazı kişilerin panik içinde hareket ettiği görülüyor.

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter’in de oldukça gergin olduğu ve polis ekiplerinin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Gülter’in annesinin durumunu öğrenmeye çalışırken “Annem iyi değil mi?” diye sorduğu, ardından “Neden öyle söylüyor?” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede yalnızca olay anına değil, sonrasında yaşananlara ilişkin kamera görüntüleri, ses kayıtları ve diğer dijital delillere de yer verildi.

İddianameye göre Güllü’nün düşme saati 01.26.32 olarak tespit edildi. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ise bundan yalnızca 5 saniye sonra, 01.26.37’de kapıya doğru koşmaya başladıkları belirtildi.

Olay öncesinde üç ayrı çarpma sesi tespit edildi

Dosyadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de olay öncesine ilişkin ses kayıtları oldu. İddianamede, Güllü’nün düşmesinden önce üç ayrı çarpma sesi tespit edildiği, ilk çarpma sesine bir “Ahh” sesinin eşlik ettiği kaydedildi.

Ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun o sırada Güllü’ye yaklaşık 1 metre mesafede bulunduğu belirtildi.

Savcılıktan ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcılık; kamera görüntüleri, ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve dijital delilleri birlikte değerlendirdi.

Bu değerlendirme sonucunda Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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