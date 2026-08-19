Milletvekilini bıçaklayan eski ilçe başkanından ilk sözler: Çok pişmanım

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayla bağlantısı bulunduğu belirtilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Keleş ve beraberindeki 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında adliye çevresinde güvenlik önlemleri alınırken Keleş, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ve milletvekilinin hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

"Pişmanım, bilerek yapmadım"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seydi Ahmet Keleş, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Keleş'in emniyette verdiği ifadede, olayın Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığının başka bir isme verilmesinin ardından aralarında başlayan husumetten kaynaklandığını söylediği belirtildi.