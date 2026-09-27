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4 kilometreye ulaşan kül bulutları hayatı etkiledi: Tüm uçuşlar durduruldu

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından Etna, yeniden harekete geçti. İtalya'nın Sicilya Adası'nda yoğun kül püskürten yanardağ, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kül bulutlarının yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe ulaşması üzerine uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayımlandı. Katanya Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar gece yarısına kadar askıya alınırken yolculara uçuşlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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