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Fındık üreticileri çareyi kilometrelerce uzakta buldu

Giresun’un sahil kesimlerinde yağışlar nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler, güneşin daha uzun süre yüzünü gösterdiği iç ilçelere yöneldi. Şebinkarahisar’a taşınan fındıkların kuruma süresi yaklaşık iki güne kadar düştü.

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Giresun’da hava koşulları nedeniyle fındık hasadını geç tamamlayan üreticiler, ürünlerini kurutabilmek için yoğun mesai harcıyor. Sahil ilçelerinde devam eden yağışlar nedeniyle fındığını kurutmakta güçlük çeken üreticiler, güneşli havanın daha uzun süre etkili olduğu Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerine yöneldi.

Fındıklarını iç kesimlere taşıdılar

Sahil kesiminde yağışların etkili olması, harmandaki fındığın kurutulma süresini uzattı. Ürünlerini daha kısa sürede kurutmak isteyen bazı üreticiler, çözümü Giresun’un iç kesimlerinde buldu.

Fındık üretiminin yapılmadığı Şebinkarahisar’a gelen üreticiler, sahilden getirdikleri ürünlerini yol kenarlarına ve kurutmaya uygun alanlara sererek güneşe bıraktı.

Kurutma süresi iki güne kadar düşüyor

İç kesimlerde güneşli havanın daha uzun sürmesi üreticilere zaman kazandırdı. Sahil bölgelerinde fındığın kurumasının bir haftayı, bazı dönemlerde ise 10 günü bulabildiğini belirten üreticiler, "Burada güneş daha fazla. Sahilde günlerce kurutamadığımız fındığı burada yaklaşık iki günde kurutabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yol kenarları fındık harmanlarıyla kaplandı

Şebinkarahisar-Alucra karayolu güzergahında yol kenarlarına serilen fındıklar dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Üreticilerin güneşli havadan yararlanarak sürdürdüğü kurutma mesaisi ve yol boyunca uzanan fındık harmanları dronla havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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