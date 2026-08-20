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Türkiye'nin yerli lokomotifine Avrupa'dan vize: Dünyaya satışın önü açıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli lokomotifi E5000, Avrupa Birliği standartlarına uygunluğunu gösteren TSI Sertifikası'nı aldı. Bakan Uraloğlu, sertifikayla birlikte lokomotifin AB ülkeleri başta olmak üzere dünya pazarlarına satış imkanına kavuştuğunu açıkladı. Proje kapsamında planlanan 95 lokomotifin 30'unun üretimi tamamlandı.

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