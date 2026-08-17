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Belçika tarihinin en büyük orman yangını: Alevler Almanya'ya ilerliyor

Belçika'nın doğusunda günlerdir süren orman yangını ülke tarihinin en büyük yangınına dönüştü. 3 bin hektarlık alanın küle döndüğü yangın Almanya sınırına doğru ilerlerken, sınırın diğer tarafında tahliye çağrıları yapılmaya başlandı.

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Belçika'nın doğusundaki High Fens doğa rezervinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin hektarlık alan yanarken, alevlerin Almanya yönünde ilerlediği bildirildi.

Yangına Belçika ekiplerinin yanı sıra Hollanda, Almanya ve Lüksemburg'dan gelen itfaiyeciler müdahale ediyor. Avrupa Birliği de bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Söndürme çalışmalarına ordu ve bölgedeki çiftçiler de destek veriyor.

"Asla hayal edemezdik"

İtfaiye Şefi Karim Bouarfa, yaptığı açıklamada, "Belçika'nın bu ölçekte bir yangından etkileneceğini asla hayal edemezdik. Şimdi gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bence bunların sayısı giderek artacak. Bu nedenle mümkün olduğunca iyi hazırlanmak bize düşüyor." dedi.

Wallonia Bölge Yönetimi Sözcüsü Stephanie Ernoux, ekiplerin pazar günü yangının Almanya'ya doğru ilerleyen cephesine odaklandığını söyledi.

Kayıtlara geçen en büyük yangın

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre söz konusu yangın, Belçika'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük yangın oldu. Yangının büyüklüğü, 2011'de yaklaşık bin 400 hektarlık alanı kül eden yangının iki katından fazla.

Almanya’da tahliye çağrısı

Almanya'nın Monschau kentinde Belçika sınırına yakın bölgelerde yaşayanlara evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı. Alman yetkililer, yangının Almanya topraklarına ulaşmasının beklenmediğini ancak yoğun duman kirliliğinin yaşanabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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