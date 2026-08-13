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Fethiye'de can pazarı: Gezi teknesi alev aldı, 115 kişi denize atladı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Alevlerin tekneyi sarması üzerine aralarında çocukların da bulunduğu yolcular can yelekleriyle denize atlarken, Sahil Güvenlik ve çevredeki tekneler tahliye çalışmalarına katıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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Olay, Fethiye açıklarında meydana geldi.

Gezi amacıyla denizde bulunan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan 115 kişi panik yaşadı. Yangının büyümesi üzerine teknede bulunan aralarında çocukların da olduğu 115 kişi, can yeleklerini giyerek denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatılırken, çevredeki bazı tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Alevlerin tüm tekneyi etkisi altına almasıyla gezi teknesi yanmaya başladı. Yangın nedeniyle teknenin büyük bölümünde hasar oluşurken, teknenin daha sonra batmaya başladığı öğrenildi. Denize atlayan yolcuların ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, sağlık ekipleri de karaya çıkarılan vatandaşların kontrollerini yaptı.
İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangından etkilenen veya denizde kaldıkları süre nedeniyle sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan yolcular, ekipler tarafından değerlendirildi. 

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Akkaya, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, yolcuların Sahil Güvenlik botu ve çevrede bulunan diğer botlarla güvenli şekilde tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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