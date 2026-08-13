63 yıllık restoran zinciri iflas etti

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ABD'nin tanınmış restoran işletmecilerinden The Fireman Group of Cafe Concepts, yıllardır devam eden mali sıkıntıların ardından iflas koruması başvurusunda bulundu. 1963 yılına uzanan geçmişiyle 63 yıldır sektörde bulunan şirketin borçlarının 39 milyon doları aştığı belirtildi.

New York'un ikonik restoranlarından Café Fiorello'nun da işletmecisi olan The Fireman Group of Cafe Concepts, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 hükümleri kapsamında mahkemeye başvurdu.

Şirketin ana kuruluşu S.M.F. Group Inc. ile 21 iştiraki tarafından New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, toplam varlıkların 26 milyon doların, borçların ise 39 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi. Borçların 9,9 milyon dolardan fazlasının teminatlı yükümlülüklerden oluştuğu kaydedildi.

63 yıllık geçmişe sahip

Restoran grubunun geçmişi 1963 yılına kadar uzanıyor. Şirketin kurucusu Sheldon "Shelly" Fireman, ilk işletmesi The Hip Bagel'i 1963 yılında New York'ta açtı. Fireman'ın Ekim 2025'te hayatını kaybettiği belirtildi.

New York ve Washington D.C.'de restoranları bulunan şirket, Temmuz 2026'da Redeye Grill ve USA Brooklyn Delicatessen'i kapattı. Grup, kapanışların ardından dokuz restoranla faaliyetlerini sürdürüyor.

Pandemi şirketin mali yapısını sarstı

Mahkemeye sunulan belgelere göre şirketin mali sorunları Covid-19 salgını öncesinde başladı. Bazı restoranlarda inşaat maliyetlerinin planlanan bütçeyi aşması ve işletmelerden birinde meydana gelen yangından kaynaklanan zararlar şirket üzerindeki mali baskıyı artırdı.

Pandemi döneminde uygulanan kapanmaların yanı sıra Broadway gösterileri, turizm ve Midtown Manhattan'daki ofis hareketliliğinin sert şekilde gerilemesi de restoranların gelirlerini olumsuz etkiledi.

Şirketin müşteri trafiğinin salgın öncesindeki seviyelere ancak 2025'in son çeyreğinde dönebildiği belirtildi.

Borç yükü giderek büyüdü

Grup, salgın döneminde faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla çeşitli kamu destekli kredi programlarından yararlandı. Likidite ihtiyacının devam etmesi üzerine şirket, 2024 baharından itibaren ticari nakit avans yoluyla finansman sağlamaya başladı.

Ancak işlerin beklenen hızda toparlanmaması ve alınan nakit avansların geri ödemelerinin başlaması mali sıkıntıları daha da derinleştirdi. Kreditörlere yapılan sabit ödemelerin şirketin brüt gelirinin önemli bir bölümünü tükettiği, grubun kira ve satış vergisi ödemelerinde de gecikmeler yaşadığı ifade edildi.

Mart 2026'da mali yükün sürdürülemez hale gelmesi üzerine şirket, ticari nakit avans ödemelerini durdurdu.

6,5 milyon dolarlık yeni finansman arıyor

Şirket, borçların yeniden yapılandırılması amacıyla SierraConstellation Partners'ı danışman olarak görevlendirdi. Ancak bazı kreditörlerin hukuki süreç başlatmasının ardından Chapter 11 başvurusuna gidildi.

Mahkeme sürecinde şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için 6,5 milyon dolara kadar borçlu işletme finansmanı talep edeceği belirtildi. Bunun 2,3 milyon dolarlık kısmının yeni kaynak olarak sağlanması planlanıyor.

Şirket ayrıca ticari nakit avans sağlayıcılarında tutulan 5,9 milyon dolarlık tutarın geri alınması için hukuki girişimde bulunmayı planlıyor.

Grubun en büyük teminatsız alacaklıları arasında 5,9 milyon doların üzerinde kira alacağı bulunan Vornado Realty Trust ile 3,1 milyon doların üzerinde alacağı bulunan New York Eyaleti Vergi Dairesi bulunuyor.