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Yalova'da eğitim uçağı düştü

Yalova'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan uçak düştü. Pilotun kazadan sağ kurtulduğu öğrenilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

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Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur

MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir."

Kaynak: HABER MERKEZİ
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