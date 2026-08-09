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Ankara'da drift operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift attıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda driftte kullanılan 12 araç trafikten men edilirken, sürücülere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası kesildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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