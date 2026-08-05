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İzmir'de yangın söndürme uçağı göletten kalkamadı

İzmir'in Kiraz ilçesindeki orman yangınına müdahale eden AT-802F tipi amfibik söndürme uçağı, Beydağ Baraj Göleti'nden su aldıktan sonra yeniden havalanamadı. Selçuk Havaalanı’ndan kalkan uçağın pilotu Mustafa Alp, aracı hasar almadan gölet kıyısına ulaştırmayı başardı. Güvenli şekilde tahliye edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayın ardından uçağın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken inceleme ve tahkikatı sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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