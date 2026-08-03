Google Haberler

Tuna Nehri'nde kuraklık alarmı: Nükleer santral için kayalık patlatıldı

Romanya'da yüksek sıcaklıklar ve yağışların azalması, Tuna Nehri'ndeki su akışını son 30 yılın en düşük seviyesine çekti. Cernavoda Nükleer Santrali’ne ulaşan su miktarını artırmak isteyen yetkililer, nehir üzerindeki Parjoaia kayalığını 180 kilogram patlayıcıyla kontrollü şekilde imha etti. Romanya Deniz Kuvvetleri, askeri mühendisler ve patlayıcı imha dalgıçlarının katıldığı operasyonla nehir kolundaki akışın dengelenmesi amaçlandı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
ABD'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
ABD'de orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Rüzgardan uçan portbagaj faciaya neden oluyordu
Rüzgardan uçan portbagaj faciaya neden oluyordu
100 yıllık ocak hiç sönmedi! Dünyaya Kemeraltı'ndan satıyorlar
100 yıllık ocak hiç sönmedi! Dünyaya Kemeraltı'ndan satıyorlar
KIZILELMA yeni kabiliyetini gösterdi: İki atışta tam isabet
KIZILELMA yeni kabiliyetini gösterdi: İki atışta tam isabet
İçecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
İçecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
Seydikemer yangını 8 saattir sürüyor
Seydikemer yangını 8 saattir sürüyor
AKINCI'dan bir ilk: İki TOLUN P aynı anda hedefi vurdu
AKINCI'dan bir ilk: İki TOLUN P aynı anda hedefi vurdu
Muğla'da alevler büyüyor: Fethiye-Antalya yolu kapatıldı
Muğla'da alevler büyüyor: Fethiye-Antalya yolu kapatıldı
Japonya 7,1'le sarsıldı: Binalar çöktü, ulaşım durdu
Japonya 7,1'le sarsıldı: Binalar çöktü, ulaşım durdu
35 derecede hasat başladı: Sofraların vazgeçilmezi hazırlıyor
35 derecede hasat başladı: Sofraların vazgeçilmezi hazırlıyor
İstanbul Boğazı'nda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar
Boğazda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar
Filenin Sultanları havalimanında törenle karşılandı
Filenin Sultanları havalimanında törenle karşılandı