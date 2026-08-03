Tuna Nehri'nde kuraklık alarmı: Nükleer santral için kayalık patlatıldı
Romanya'da yüksek sıcaklıklar ve yağışların azalması, Tuna Nehri'ndeki su akışını son 30 yılın en düşük seviyesine çekti. Cernavoda Nükleer Santrali’ne ulaşan su miktarını artırmak isteyen yetkililer, nehir üzerindeki Parjoaia kayalığını 180 kilogram patlayıcıyla kontrollü şekilde imha etti. Romanya Deniz Kuvvetleri, askeri mühendisler ve patlayıcı imha dalgıçlarının katıldığı operasyonla nehir kolundaki akışın dengelenmesi amaçlandı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA