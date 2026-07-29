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Muğla'da alevler büyüyor: Fethiye-Antalya yolu kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bayır Mahallesi'nde etkili olan alevleri kontrol altına almak için 5 uçak, 11 helikopter ve 40 arazözle müdahale başlatıldı. İtfaiye ekipleri ve orman işçilerinin de katıldığı çalışmalarda toplam 261 personel görev yapıyor. Yangının oluşturduğu yoğun duman ve güvenlik riski nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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