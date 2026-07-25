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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralandı. Nişanca Mahallesi Yavedut Caddesi'nde seyreden yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs daha sonra tabela direğine çarptı. Araçlarda bulunan bazı yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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