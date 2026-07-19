Dünyada yalnızca 8 tane var: Biri Çanakkale'de
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, doğanın etkisiyle kalp biçiminde pembe bir göle dönüştü. Denizle bağlantısı zamanla kesilen gölün suyu, sıcaklık ve tuzluluğun artmasıyla çoğalan "dunaliella salina" adlı mikroskobik canlı nedeniyle yeniden pembeleşmeye başladı. Dünyada bilinen 8 pembe gölden biri olan Kalpli Göl, eşsiz görüntüsüyle dron kamerasına yansıdı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA