ABD duyurdu: İran'a yönelik 8 gecelik saldırılar tamamlandı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 8 gecedir süren saldırıların son dalgasının tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz unsurları ile füze ve İHA depolarının hedef alındığı belirtilirken, operasyonun Ürdün'de ABD askerlerini hedef alan saldırıya misilleme niteliği taşıdığı vurgulandı. 50 binden fazla ABD askerinin yüksek alarm durumunda olduğu bildirilirken, İran ise Kuveyt'teki ABD üslerini İHA'larla hedef aldı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA