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Heybeliada'da fırtına paniği: Yüzen platform denize sürüklendi

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Heybeliada Su Sporları Kulübü açıklarında halatları kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle birlikte açık denize sürüklendi. Platformda mahsur kalanlar, çevredeki teknelerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgar, Heybeliada'da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. 

Heybeliada Su Sporları Kulübü önünde bağlı bulunan yüzen duba, şiddetli fırtınaya dayanamayarak halatlarının kopması sonucu kontrolden çıktı. Dubanın üzerinde bulunan kişiler, sürüklenmenin etkisiyle açık denizde mahsur kalarak panik yaşadı.

Açık denize doğru sürüklenen kişileri fark eden vatandaşlar ve denizciler tarafından hemen harekete geçildi. Platform üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, yakındaki bir teknenin yardıma gelmesiyle birlikte kurtarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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