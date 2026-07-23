Heybeliada'da fırtına paniği: Yüzen platform denize sürüklendi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgar, Heybeliada'da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Heybeliada Su Sporları Kulübü önünde bağlı bulunan yüzen duba, şiddetli fırtınaya dayanamayarak halatlarının kopması sonucu kontrolden çıktı. Dubanın üzerinde bulunan kişiler, sürüklenmenin etkisiyle açık denizde mahsur kalarak panik yaşadı.

Açık denize doğru sürüklenen kişileri fark eden vatandaşlar ve denizciler tarafından hemen harekete geçildi. Platform üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, yakındaki bir teknenin yardıma gelmesiyle birlikte kurtarıldı.