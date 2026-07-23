AVM'lerde ilk yarının gözdesi belli oldu: En çok ilgi o iki sektöre

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AYD Başkanı Nuri Şapkacı, yılın ilk yarısında alışveriş merkezlerinde tüketici tercihlerinin belirgin şekilde bazı kategorilerde yoğunlaştığını belirterek, en fazla ilgi gören ürün gruplarının kişisel bakım ve kozmetik ile teknoloji olduğunu ifade etti.

Teknoloji ürünlerine yönelik talebin, enflasyon beklentileri ve küresel maliyet artışları nedeniyle tüketicilerin alışverişlerini öne çekmesinden kaynaklandığını dile getiren Şapkacı, yiyecek ve içecek tarafında ise fast-food segmentine yönelimin güçlendiğini söyledi.

Eğlence kategorisinde dikkat çeken büyüme

Şapkacı, Kurban Bayramı tatili ve baz etkisinin katkısıyla mayıs ayında eğlence ve hobi kategorisinde yıllık bazda yüzde 74'lük güçlü bir büyüme yaşandığını belirtti. Yaz sezonu ve turizm hareketliliğinin de AVM trafiğini canlı tuttuğunu ifade eden Şapkacı, özellikle bayram dönemlerinde ziyaretçi sayıları ve cirolarda önemli artış görüldüğünü kaydetti.

450 AVM, 45 bine yakın mağaza

Türkiye'de sektörün bugün itibarıyla yaklaşık 450 AVM, 14 milyon metrekare kiralanabilir alan ve 43-45 bin aktif mağazadan oluştuğunu aktaran Şapkacı, yeni AVM yatırımlarının sınırlı kaldığını söyledi.

Sektörün önceliğinin artık yeni projelerden çok, 15 yaşını aşan alışveriş merkezlerinin modernizasyonu, renovasyonu ve fonksiyon değişiklikleri olduğunu vurgulayan Şapkacı, mevcut yapı stokunun yenilenmesine odaklanıldığını ifade etti.

"Anadolu büyümenin motoru"

Anadolu şehirlerinde güçlü büyüme eğiliminin sürdüğünü belirten Şapkacı, metrekare verimliliğinde İstanbul'un liderliğini koruduğunu ancak büyüme hızı ve yerel dinamizm açısından Anadolu'nun sektörü taşıyan bölge olduğunu söyledi.

Henüz AVM yatırımı bulunmayan 13 ilin önemli bir potansiyel sunduğunu dile getiren Şapkacı, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle yatırımcıların kısa vadede yeni inşaatlardan ziyade mevcut AVM'lerin yenilenmesine yöneleceğini ifade etti.

Yıl sonu hedefi reel büyüme

İlk yarıda ciro performansının güçlü seyrettiğini belirten Şapkacı, mart ayında yüzde 3,5, mayısta ise yüzde 6,9 reel büyüme kaydedildiğini söyledi. Ziyaretçi sayılarının da martta yüzde 6,7, nisanda ise yüzde 4,5 arttığını aktaran Şapkacı, maliyet enflasyonunun kontrol altında tutulması ve tüketici güveninin korunması halinde 2026'nın reel büyümeyle tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Şapkacı ayrıca, ikinci yarıda tüketici harcamalarının kampanyalara duyarlı olmaya devam edeceğini ve alışveriş merkezlerinde deneyim odaklı yeme-içme ile eğlence alanlarının önemini artıracağını sözlerine ekledi.