Pazardaki açığı görüp, üretime başladı: Şimdi siparişlere yetişemiyor

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Yıllardır Çin'den ithal edilen sprey başlığındaki yerli üretim boşluğunu fark eden Antalyalı sanayici Rasim Feyzan Doğu, kendi üretimi tesisini kurdu.

Pandemi döneminde ithalatın durmasıyla siparişlere yetişemediklerini belirten Doğu, bugün ürünlerin yüzde 96'sının halen ithal edildiğini belirterek bu pazarda büyük bir büyüme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.

Çin menşeli trigger sprey başlığının Türkiye'de üretilemediğini öğrenince harekete geçen Doğu, kısa bir fizibilite çalışmasının ardından tamamen öz kaynakları bir üretim hattı kurarak ilk ürünlerini 2020 yılının ocak ayında piyasaya sundu.

Fabrika önünde kuyruklar oluştu

Pandemiyle birlikte temizlik ve dezenfektan ürünlerine yönelik talep artışı ve Çin'de üretimin durmasıyla ithalat sekteye uğrayınca, "Bir anda çok büyük talep oluştu" diyen Doğu, fabrika önünde ürün almak isteyen müşterilerin araçlarında beklediğini, siparişleri yetiştirebilmek için pazar günleri dahil üretim yaptıklarını ve artan talep doğrultusunda üretim kapasitelerini büyüttüklerini söyledi.

Dışarıdan tek parça gibi görünen trigger sprey başlığının aslında 14 ayrı parçadan oluşan yüksek hassasiyetli bir mekanizma olduğunu belirten Doğu, yayından hortumuna, contasından montajına kadar tüm parçaları kendi tesislerinde ürettiklerini ifade etti.

Buna rağmen Doğu, bugün pazarın sadece yüzde 4'üne hitap ettiklerini, yaklaşık yüzde 96'lık bölümün ithal ürünlerden oluştuğunu belirterek, önümüzdeki beş yılda pazar paylarını yüzde 10-12 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.