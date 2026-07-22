Google Haberler

Trump, ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında Ürdün ve Irak’ta ölen 4 ABD askerinin cenazelerini Dover Hava Üssü’nde karşıladı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran ile çatışmalarda hayatını kaybeden 4 ABD askerinin cenazesi askeri nakliye uçağıyla ABD'nin Delaware eyaletindeki Dover Hava Üssü'ne getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cenazelerin ülkeye getirilişi için düzenlenen törene katılarak beraberindeki yetkililerle birlikte uçaktaki cenazeler için saygı duruşunda bulundu. Ürdün ve Irak’ta ölen 4 ABD askerinin cenazeleri, ABD bayraklarına sarılı tabutlarla nakliye uçağından indirildi. Tören birlikleri tarafından taşınan cenazeler araçlara götürülürken Trump, askerleri selamladı.

Törene ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’ün yanı sıra siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

Askerlerin kimlikleri açıklandı

ABD ordusu, Ürdün’de hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini 25 yaşındaki Teğmen Tyler James Feehan, 28 yaşındaki Çavuş Angel S. Rampersad ve 19 yaşındaki Er Isabelle Gonzales olarak açıkladı. Üç askerin de ABD ordusunun hava savunma birliklerinde görev yaptığı bildirildi.

Irak’tan getirilen cenazenin ise 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton’a ait olduğu belirtildi.

İran, Ürdün’deki hava üssü vurmuştu

Ürdün’deki 3 askerin, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin bölgedeki ABD askeri unsurlarına yönelik misillemeleri sırasında hedef alınan Muvaffak Salti Hava Üssü’nde yaşamını yitirmişti.

Irak’ta görev yapan Swinton’ın ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil yakınlarında İran’a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan bir patlayıcı mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü
Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü
Ankara'da sivil helikopter tarlaya düştü
Ankara'da sivil helikopter tarlaya düştü
Alevlerden kaçan 2 kişi son anda kurtarıldı: Korku dolu anlar kamerada
Alevlerden kaçan 2 kişi son anda kurtarıldı: Korku dolu anlar kamerada
İstanbul'da iri çekirge paniği! Birçok ilçede görüldü
İstanbul'da iri çekirge paniği! Birçok ilçede görüldü
Dünyada yalnızca 8 tane var: Biri Çanakkale'de
Dünyada yalnızca 8 tane var: Biri Çanakkale'de
Sakarya'da karaya oturan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Sakarya'da karaya oturan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD duyurdu: İran'a yönelik 8 gecelik saldırılar tamamlandı
ABD duyurdu: İran'a yönelik 8 gecelik saldırılar tamamlandı
İran'ın balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anlar
İran'ın balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anlar
Ukrayna e-ticaret devi Wildberries depolarını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna e-ticaret devi Wildberries depolarını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bir adım bile geri atmadılar! Kedi ile yılanın kavgası kamerada
Bir adım bile geri atmadılar! Kedi ile yılanın kavgası kamerada
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Samsun'da kediye tekme atan şüpheli tutuklandı
Samsun'da kediye tekme atan şüpheli tutuklandı