Google Haberler

Yılanlar bir evin kabusu oldu: Adım atarken bile korkuyoruz

Hakkari'de evleri yılan istilasına uğrayan aile, yetkililerden yardım istedi. Eve adım atarken bile korktuklarını belirten aile fertleri yaşam düzenlerinin de altüst olduğunu belirtti.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıolukbaşı köyünde bir eve giren yılanlar, Özmen ailesinin yaşamını kabusa çevirdi.

Uzun süredir yılanlar nedeniyle tedirginlik yaşayan aile bireyleri, durumu yetkili mercilere bildirerek yardım istedi.

Aile sakinlerinden Caner Özmen, evdeki yılanlar nedeniyle günlük hayatlarını sürdürmekte güçlük çektiklerini söyledi. Kendi evlerine girmekte dahi endişe duyduklarını dile getiren Özmen, "Evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korkuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi yıpranmış durumdayız" dedi.

Sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirten Özmen, uzman ekiplerce bölgede ilaçlama ve teknik inceleme yapılmasını beklediklerini aktardı. Bölgedeki yılan yoğunluğunun mevsimsel şartlardan mı yoksa yapının fiziki mimarisinden mi kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı
Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı
F-16'lar Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi
F-16'lar Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Halk plajında korkutan anlar: Patlamamış askeri mühimmat bulundu
Halk plajında korkutan anlar: Patlamamış askeri mühimmat bulundu
GoTürkiye'nin Formula 1 tanıtım filmi 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı
GoTürkiye'nin Formula 1 tanıtım filmi 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı
Heybeliada'da fırtına paniği: Yüzen platform denize sürüklendi
Heybeliada'da korku dolu an: Yüzen platform denize sürüklendi
Pazardaki açığı görüp, üretime başladı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Pazardaki açığı görüp, üretime başladı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Trump, ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı
Trump, ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı
Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü
Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü
Ankara'da sivil helikopter tarlaya düştü
Ankara'da sivil helikopter tarlaya düştü
Alevlerden kaçan 2 kişi son anda kurtarıldı: Korku dolu anlar kamerada
Alevlerden kaçan 2 kişi son anda kurtarıldı: Korku dolu anlar kamerada
İstanbul'da iri çekirge paniği! Birçok ilçede görüldü
İstanbul'da iri çekirge paniği! Birçok ilçede görüldü