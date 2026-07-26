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Düğünde yaktığı meşale yüzüne patladı

Başkentte düğün eğlencesine katılan genç, ağzında tuttuğu meşalenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

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Pursaklar ilçesindeki düğünde pistte oynayanlara yaklaşan genç, gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi yaktı.

Bir süre sonra müzik eşliğinde dans eden genç, ağzına koyduğu meşalenin aniden patlaması sonucu yüzünden hafif yaralandı.
Davetlilerden birinin cep telefonu kamerasınca kaydedilen olayda yüzünde hafif yanık oluşan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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