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Japonya 7,1'le sarsıldı: Binalar çöktü, ulaşım durdu

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 50 kişi yaralandı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle bazı binalar kısmen çökerken yangınlar çıktı, yollar ve köprüler hasar gördü; yaklaşık 40 bin ev elektriksiz kaldı. Hızlı tren seferleri durdurulurken Kumamoto Havalimanı'nın pisti kapatıldı. TSMC, Sony ve Fujifilm bölgedeki tesislerini tahliye etti. Tsunami uyarısı kaldırılırken yetkililer, bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntı ve heyelan riskine karşı uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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