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Seydikemer yangını 8 saattir sürüyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangında 8’inci saate girilirken, 121 hanede 202 vatandaş tahliye edildi. Rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alması çalışmaları sürüyor.

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Seydikemer Bayır Mahallesi’nde sabah saat 07.45 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle zirai alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından alevlerle mücadele havadan ve karadan başladı. Yangında 8 saat geride kalırken, rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangınla ilgili olarak Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, "Meydana gelen orman yangınlarına ilişkin koordinasyonun üst düzeyde sağlanması, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi ve alınacak tedbirler anlık olarak değerlendirilmektedir. 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA 8 Ambulans olmak üzere 137 kara unsuru ve 835 personelimiz yangınla mücadele ediyor. Yangında 3’ü harabe durumda toplam 4 ev zarar görmüştür. Sarıyer Mahallesi i, Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşımız, ile 20'si büyükbaş 30'u küçükbaş olmak üzere 50 hayvan güvenli bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan 45 hasta, gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesine nakledilmişti" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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