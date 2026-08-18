Google Haberler

Gaziantep’te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Meriç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber olayla ilgili açıklama yaptı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ziyaret gerçekleştiren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bu sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Susuz tarımla yetiştiriliyor: Verimi geçen yılı aştı
Susuz tarımla yetiştiriliyor: Verimi geçen yılı aştı
Küçükbaş hayvan üreticilerine sel engeli
Küçükbaş hayvan üreticilerine sel engeli
Belçika tarihinin en büyük orman yangını: Alevler Almanya'ya ilerliyor
Belçika'daki büyük orman yangını Almanya'ya ilerliyor
Firari Hilmi Tuna Kuriş'i ararken 200 kilo külçe altın bulundu
Firari Hilmi Tuna Kuriş'i ararken 200 kilo külçe altın bulundu
Kuzey Marmara'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Kuzey Marmara'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Fransızların 2 yıldır takip etiği orkinos Türk iş adamının oltasına takıldı
Oltasına takılan balık şaşırttı: Fransızlar 2 yıldır takip ediyordu
Kocaeli'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Kocaeli'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Adalet Bakanı Gürlek: Mağdurlar ve çocuklar için koruyucu mekanizmaları güçlendiriyoruz
Adalet Bakanı Gürlek: Mağdurlar ve çocuklar için koruyucu mekanizmaları güçlendiriyoruz
Manisa’da yangınlara karşı kritik yatırım: Üç farklı ihtiyaç için kullanılacak
Manisa’da yangınlara karşı kritik yatırım: Üç farklı ihtiyaç için kullanılacak
Bakan Gürlek'in adını kullanıp, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan çeteye operasyon
Bakan Gürlek'in adını kullanıp, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan çeteye operasyon
Kazdağları'nda orman yangını: 9 uçak 6 helikopterle müdahale ediliyor
Kazdağları'nda orman yangını: 9 uçak 6 helikopterle müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti