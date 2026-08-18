Gaziantep’te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Meriç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber olayla ilgili açıklama yaptı.
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Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ziyaret gerçekleştiren Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bu sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA