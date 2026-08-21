Altında yükseliş kuyumcuları hareketlendirdi: Vatandaşlar sıraya girdi

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 600 dolar seviyesine çıkarken, gram altın yaklaşık dört ayın ardından yeniden 7 bin TL'nin üzerine yükseldi.

Doların zayıflaması altını destekledi

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım programını genişletmesi, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Gram altın, ağustos ayı boyunca yüzde 12 değer kazandı. Ons altındaki yükselişin iç piyasaya yansımasıyla çeyrek altının fiyatı da 11 bin 500 TL seviyesini geçti.

Yükseliş kuyumcularda hareketliliği artırdı

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte iç piyasada da hareketlilik yaşandı. Fiyatlardaki artışı değerlendirmek isteyen vatandaşların kar satışı için kuyumculara yöneldiği görüldü.

Altın alım ve satımında hareketliliğin arttığını belirten kuyumcu esnafı Oğuz Sayman, "Altın fiyatları yükselmeye başladığında halkımızda da bir hareketlilik oldu. Bu yükseliş trendini kaçırmak istemeyenler kar satışı için kuyumculara geldi. Satış yönünde bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Alım yönünde ise vatandaşlar işçiliği az olan altın türlerini tercih ediyor. Gram altın, sarrafiye ürünler, işlemesi az bilezikler tercih ediliyor. Bu seviyelerden altın alanlar da sabırlı olmalı. Kısa vadede altın iniş çıkışları fazla olabiliyor. Altın yatırımını uzun vadede düşünmek gerekiyor" dedi.