Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Zeytinburnu’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı İETT otobüsü kazasına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs şoförünün önündeki otomobile çarpmamak için manevra yaptığı, ardından direksiyon hâkimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarptığı görüldü. Otobüs şoförünün dikkatini dağıttığı öne sürülen otomobilin sürücüsü R.S.F. ise gözaltına alındı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA