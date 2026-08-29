Google Haberler

Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı İETT otobüsü kazasına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs şoförünün önündeki otomobile çarpmamak için manevra yaptığı, ardından direksiyon hâkimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarptığı görüldü. Otobüs şoförünün dikkatini dağıttığı öne sürülen otomobilin sürücüsü R.S.F. ise gözaltına alındı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İstanbul Boğazı 289 metrelik gemi için kapatıldı
İstanbul Boğazı 289 metrelik gemi için kapatıldı
Nijer'in başkenti Niamey'de patlama ve silah sesleri yükseldi
Nijer'in başkenti Niamey'de patlama ve silah sesleri yükseldi
İETT otobüsünün site duvarına çarpma anı kamerada
İETT otobüsünün site duvarına çarpma anı kamerada
Yıllardır beklediği dev proje su tutmaya başladı: 98 bin dekar araziye can suyu
Yıllardır beklediği dev proje su tutmaya başladı: 98 bin dekar araziye can suyu
Emekli olduktan sonra bu meyveyi dikti: Şimdi ilçenin kaderini değiştirmek istiyor
Emekli olduktan sonra bu meyveyi dikti: Şimdi ilçenin kaderini değiştirmek istiyor
Bayrampaşa'da kadına şiddete müdahale eden 2 polise saldırı
Bayrampaşa'da kadına şiddete müdahale eden 2 polise saldırı
Nepal'den korkunç görüntüler: Yüzlerce kişi toprağa gömüldü
Nepal'den korkunç görüntüler: Yüzlerce kişi toprağa gömüldü
Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı: 17 dakika sonra yaşananlar kamerada
Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı:
Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Ankara-Konya YHT'de 15'inci yıl: 22,8 milyon yolcuya ulaşıldı
Ankara-Konya YHT'de 15'inci yıl: 22,8 milyon yolcuya ulaşıldı
Oltayı kapan sahile koştu: Kovalar istavritle doldu
Oltayı kapan sahile koştu: Kovalar istavritle doldu
Boğaz'da dev orkinoslar görenleri şoke etti: Esnaf elleriyle besledi
Boğaz'da dev orkinoslar görenleri şoke etti: Esnaf elleriyle besledi