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Tarımsal hasılada tarihi seviye: Türkiye dünyada 7’nciliğe yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal hasılasının 83,2 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, 2026 sonuçlarında daha yüksek bir tablo beklediklerini söyledi.

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