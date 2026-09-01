Nepal ve Çin'i vuran felakette bilanço ağırlaşıyor: Binlerce ölü, binlerce kayıp

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Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Felaket, Himalayalar'ın yüksek kesimlerindeki bir buzulun çökmesiyle başladı. Büyük miktarda kaya, buz ve eriyen buzul suyu vadilere sürüklenirken, nehrin aşağı kesimlerinde şiddetli seller meydana geldi.

Nepal Afet Yönetimi Kurumu, ülkede 987 kişinin hayatını kaybettiğini, 583'ü yabancı uyruklu 4 bin 247 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Çinli yetkililerin pazar günü paylaştığı son verilere göre ise ülkede 16 kişi hayatını kaybetti, 546 kişiden halen haber alınamıyor. Dış dünyayla bağlantısı kesilen yerleşimlere ulaşmaya çalışan ekipler, kayıp sayısının yüksek olması nedeniyle can kaybının daha da artmasından endişe ediyor.

Şu ana kadar 11 bin 814 kişi kurtarıldı

Nepal'in afetten etkilenen bölgelerinde yaklaşık 10 bin asker ve polis görev yapıyor. Ancak altyapının ağır hasar görmesi ve enkaz kaldırma çalışmaları için gerekli iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor.

Akıbeti bilinmeyen binlerce kişiyi aramaya devam eden ekipler, sel ve toprak kaymalarının yol ve köprüleri yıktığı bölgelerde mahsur kalan yerleşimlere ulaşmak için helikopterler ve diğer hava araçları kullanıyor. Yetkililer, çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar 11 bin 814 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Ekipler ayrıca, yolların ulaşıma kapandığı bölgelerdeki insanlara yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Öncelik ise sellerde zarar gören 12 hidroelektrik santrali projesinde çalışan ve kaybolan 900 kişiyi bulmaya veriliyor. Bu kişilerden yaklaşık 500'ünün tünellerde mahsur kaldığına inanılıyor.

Nepal ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde kurtarma ekiplerinin karanlık tünellerde çamur içinde ilerlediği ve yaşam belirtisi aradıkları görüldü.

Meteoroloji yetkilileri, aralıklı yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini, nehirlerdeki su seviyesinin yeniden yükselerek taşkınlara yol açabileceği uyarısında bulundu.