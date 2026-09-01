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Protokol Yolu'na çıkan eşek yediemine çekildi

Ankara'da kaybolduktan sonra Protokol Yolu'na çıkan eşek, polis ekipleri tarafından bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Eşeğinin yerini sosyal medyadaki videodan öğrenen sahibi Orhan Figan ise bin 246 lira ceza ödeyerek hayvanına kavuştu.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvancılık yapan Orhan Figan'ın eşeği gece saatlerinde sürüden ayrılarak kayboldu. Çobanının haber vermesi üzerine aramaya başlayan Figan, dronla yaptığı aramalardan da sonuç alamadı.

Kayıp eşek bir süre sonra Protokol Yolu'nda vatandaşlar tarafından görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, sahibine ulaşılamayınca eşeği çağrılan çekiciye yükleyerek yediemin otoparkına götürdü.

Eşeğini sosyal medyada gördü

Eşeğin çekiciyle taşındığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, Figan da hayvanının yerini bir arkadaşının gönderdiği video sayesinde öğrendi.

“Eşeği normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler. Eşeğe zarar vermeden sıkı bağlamışlar. Sonrasında eşeği yediemin otoparkına indirmişler” diyen Figan, videoyu gördükten sonra 112'yi aradı. Gece saat 02.30 sıralarında yediemin otoparkına giden Figan, burada bin 246 lira ceza ödeyerek eşeğini teslim aldı. 

Yavrusunu aramak için sürüden ayrılmış

Figan, normal şartlarda sürüden ayrılmayan eşeğin, başka bir sürüye katılan yavrusunu aramak için uzaklaştığını anlattı. Eşeğine yeniden kavuşan Figan, “Başta ben olmak üzere herkes bu olaya çok şaşırdı. Eşeğimi bulduğum için çok mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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