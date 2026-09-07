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Bakan Kurum duyurdu: Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliği başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğinin başlatılacağını açıkladı. Proje kapsamında Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek, deniz çayırlarını korumak amacıyla Mapa-Şamandıra Sistemi devreye alınacak ve kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) tarafından deniz ekosistemini korumak için hayata geçirilen DERİA sistemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye’de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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