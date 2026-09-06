Amasya'nın tescilli lezzeti sofraların vazgeçilmezi: Genç kızlara özellikle öğretiliyor

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Şehzadeler şehri Amasya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan coğrafi işaret tescilli baklalı dolma, kent mutfağındaki önemini koruyor. Özellikle bayram, düğün ve nişan gibi özel günlerde hazırlanan yemek, kendine özgü sarma şekliyle de dikkati çekiyor.

Beş köşeli bohça şeklinde sarılıyor

Baklalı dolmanın yapımında asma yaprağı, kuru bakla, yarma, soğan, biber, domates, salça ve et kullanılıyor. Hazırlanan iç harç yaprağın ortasına yerleştirildikten sonra dolmalar beş köşeli bohça biçiminde sarılıyor.

Tencerenin tabanına kemikli kaburga eti yerleştiriliyor, hazırlanan dolmalar da etlerin üzerine diziliyor. Ardından kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirilen yemek servise hazır hale geliyor.

Özel günlerde birlikte hazırlanıyor

Amasya'da baklalı dolma yalnızca günlük öğünlerde değil, bayramlarda ve düğün ile nişan gibi özel günlerde de sofralardaki yerini alıyor. Kadınlar bu günler öncesinde bir araya gelerek dolmaları birlikte sarıyor.

Yemeğin hazırlanışı aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olarak yaşatılıyor. Anneler, baklalı dolmanın kendine özgü sarma tekniğini genç kızlara öğretiyor.

“Amasya mutfağının olmazsa olmazıdır”

Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapan Canan Aylak, yemeğin kent mutfağındaki yerine ilişkin, "Baklalı dolma Amasya mutfağının olmazsa olmazıdır. Arkadaşlar, komşular, akrabalar bir araya gelip sararlar" dedi.

Geleneğin ninelerden kızlara aktarıldığını belirten Duygu Esen de, "Amasya'da genç kızların baklalı dolma hazırlanmasını muhakkak bilmesi gereklidir" diye konuştu. Hataylı Gönül Göl ise baklalı dolmanın nasıl hazırlandığını kayınvalidesinden öğrendiğini anlattı.