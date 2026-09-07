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Muğla'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler​​​​​​​ müdahale ediyor.

Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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